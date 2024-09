Il vertice andato in scena stamattina, a Palazzo Marino, tra Inter, Milan e il sindaco di Milano Beppe Sala ha prodotto una risposta definitiva e una proposta: il no dei club alla ristrutturazione di San Siro pensata nel progetto di Webuild e il ritorno in auge dell'idea di costruire un nuovo stadio vicino alla Scala del Calcio. Un'ipotesi quest'ultima, che resterà in piedi nei prossimi mesi a patto che vengano soddisfatte tre richieste avanzate dalle due società. Richieste recepite dal primo cittadino del capoluogo lombardo che ha chiesto - da par suo - chiarezza rispetto alle intenzioni sul dossier stadio di Inter e Milan.

Di seguito le parole rilasciate da Beppe Sala ai cronisti dopo l'incontro con l'ad rossonero Giorgio Furlani, l'omologo interista Alessandro Antonello e Katherine Ralph,Oaktree's Global Opportunities strategy Managing Director: "La loro proposta è, a questo punto, di tornare sull'idea di un nuovo stadio nell’area di San Siro. Come sapete, è un processo molto lungo. Stavo rivedendo oggi tutti i documenti, ho notato quattro delibere di giunta, una di Consiglio Comunale, la resistenza nostra all'idea di referendum. C'è dietro tanto lavoro, di positivo vedo che non si riparte da zero ma da una serie di atti già fatti. Per poter dire con certezza che si procederà in questa direzione, ci sono tre cose che chiedono le squadre: quale è il valore di San Siro e delle aree attorno, essendo loro chiaro che la valutazione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate. Il secondo tema è capire più in dettaglio il vincolo della Sovrintendenza, a questo proposito è stato fissato un incontro per settimana prossima. La terza richiesta è sapere i tempi dell'operazione, a partire da oggi. Ci devono presentare un progetto abbastanza a breve termine che includa da un lato il nuovo stadio e dall'altro una rifunzionalizzazione di San Siro sulla quale stanno lavorando. Su quest'ultimo punto c'è disponibilità. Io, da parte mia, ho fatto una sola richiesta: per avviare le procedure io ho bisogno della conferma che quella sarà l'unica ipotesi che rimarrà in campo".

