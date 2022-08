Nuova avvenuta granata per Valentino Lazaro, passato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter al Torino negli ultimi giorni di mercato. "Ciao Torino, sono contento di essere qui e di giocare per voi - ha scritto l'austriaco sui social -. Farò di tutto per assicurare di avere più successo possibile nella prossima stagione. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Andiamo! LET'S GO".