"Vittoria di squadra importantissima", sottolinea Marcus Thuram su Instagram, dove l'attaccante francese è rimasto a secco di gol, ma felice comunque di esultare per il gol del compagno di reparto valso il successo. "Continuiamo a lavorare così" chiosa il Tikus, ieri tra i migliori in campo di Inzaghi e protagonista di un episodio da moviola spopolato su tutti i social e i salotti calcistici: espulsione sì o espulsione no per Cristante per il fallo da ultimo uomo sul numero 9 dei campioni d'Italia. Per Mehdi Taremi è un no con tanto di commento ironico al post del compagno: "Non è cartellino rosso fratello. Tieniti più forte amico".

