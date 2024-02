Marcus Thuram a fine partita è il primo a commentare la vittoria sulla Juve ai microfoni di Dazn: "Era una partita molto importante e siamo felici di averla vinta. Il gol? Non è mio, è della squadra, ci aiuta a prendere i tre punti e sono molto felice. Ora ci sono ancora tante partite dure da giocare, abbiamo preso 3 punti importanti contro un avversario difficile e siamo contenti. Tutte le squadre sono forti, ce ne sono tante in campionato ma noi proviamo sempre a fare il meglio. Soffriamo insieme, siamo un bel gruppo. Ora vado a cena con mio padre che mi aspetta. Mi bacchetterà per il mio giallo? Lo fa comunque ad ogni partita...".