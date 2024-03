Dopo l'1-0 dell'andata firmato da Marko Arnautovic, l'Inter scenderà tra poco sul campo del Civitas Metropolitano per affrontare la gara di ritorno degli ottavi Champions contro l'Atletico Madrid. Una sfida che Marcus Thuram presenta così a Inter TV: "Noi siamo tranquilli e concentrati su quello che dovremo fare stasera, dopo vedremo cosa dirà il campo".

Contro una squadra come l’Atletico quanto sarà importante il movimento di voi attaccanti?

"Molto importante, direi fondamentale come nelle partite di campionato. Ma Lautaro oggi torna in campo e sarà un grande aiuto come sempre".

