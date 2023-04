Tegola in casa Frosinone. Gli esami a cui si è sottoposto Samuele Mulattieri, dopo l'infortunio rimediato contro l'Ascoli nell'ultimo turno di campionato, hanno evidenziato la lesione muscolare al flessore della gamba sinistra. Il club ciociaro non ha fissato una data per il rientro del centravanti di proprietà dell'Inter, ma è chiaro che il suo finale di stagione è a forte rischio. All'appello mancano infatti 6 gare in campionato, senza dimenticare l'appuntamento in estate con l'Europeo Under 21 a cui il classe 2000 non vuole assolutamente mancare.