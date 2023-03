Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Romelu Lukaku. "Non giudicatelo solo dai gol - ha dichiarato il ct alla vigilia della sfida con la Germania di stasera - E' un buona forma ed era orgoglioso di aver segnato una tripletta. Voglio che sia felice. Ha le qualità per giocare in qualsiasi squadra, compresa l'Inter. È un bravo ragazzo e merita di essere felice quando gioca".