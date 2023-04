Massimo Tarantino, ds del Siena, glissa sulle voci che lo vorrebbero pronto a raccogliere l'eredità di Roberto Samaden come responsabile del settore giovanile dell'Inter: "Il mio accostamento all’Inter? Non so cosa succederà, sono concentrato sul Siena a cui devo tantissimo. A gennaio ero a casa e Siena mi ha dato un’opportunità importante. La mia testa è alla prossima partita e ai playoff", ha affermato a margine della partita contro il Fiorenzuola come riportato da Sportitalia.com.