Intervenuto ai microfoni di Videolina Sport, il doppio ex di Inter e Cagliari, David Suazo ha commentato la partita andata in scena sabato scorso a San Siro tra le sue due ex squadre, match vinto dai campioni d'Italia. "In primis faccio i complimenti al Cagliari e poi penso che mister Pisacane abbia fatto un lavoro bellissimo" ha esordito complimentandosi con l'U20 del club sardo, fresca di Coppa Italia sollevata qualche giorno fa dopo la vittoria ai danni del Milan.

Su Inter-Cagliari:

"Sono quelle partite che non vuoi mai vedere perché comunque vada fine ti senti un po' male (è un doppio ex n.d.r.). Penso che la partita di San Siro abbia rispecchiato l’andazzo per campionato perché l'Inter è la squadra più forte del campionato. Il Cagliari ha fatto quello che poteva ed io sono contento per Piccoli, è una ragazzo che nonostante l’età e gli schiaffi che ha preso si sta ritagliando un bello spazio nel Cagliari. Deve ringraziare mister Nicola che lo sta mettendo nelle condizioni di esprimersi bene".

Capitolo rigori:

"Record? Ho una percentuale del 100% perché ad un certo punto non ho più battuto rigori in Serie A, non ho avuto più l’opportunità di poter sbagliare. È un record che non conoscevo e casualmente ho saputo dai giornali quando lo stava per battere Balotelli; non ce l’ha fatta, ma poi ci è riuscito Chalanoglu! Ai ragazzi dico che all’inizio quella palla pesa tantissimo anche in base al minutaggio della partita e a quanto vale l’eventuale rete. Quando inizi a segnarne 2/3 poi inizi a prendere fiducia, sono sensazioni che a volte fai e più ripeti il gesto e più riesci a prendere sicurezza e convinzione nel farlo".

