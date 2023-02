L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni, ospite negli studi di DAZN, ha parlato di Henrikh Mkhitaryan, grande protagonista della gara vinta sabato dai nerazzurri contro l'Udinese, sottolineando come la Roma lo abbia lasciato andare in maniera troppo precipitosa: "Credo debba essere un rimpianto per i giallorossi, è un calciatore che mi piace tanto", le sue parole.