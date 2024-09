Beppe Sala, sindaco di Milano, usa cautela in pubblico rispetto all'ipotesi della costruzione di un nuovo stadio condiviso da Inter e Milan nell'area di San Siro dopo che, durante l'ultimo incontro con la sovrintendente Emanuela Carpani, è emerso che il possibile vincolo sul secondo anello del Meazza potrebbe essere alleggerito, se la struttura fosse privata: "Continuiamo a lavorare per capire meglio le cose - le sue dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione del nuovo studentato all'Istituto Marchiondi di Baggio -. È inutile che aggiunga tante parole, se non che stiamo accelerando con l'Agenzia delle Entrate per avere i valori certi, che sarebbero i valori a cui mettere a bando sia lo stadio sia le aree circostanti". Lo riporta MilanoToday.it

