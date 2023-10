Lo scorso 13 settembre, l'Inter, nelle persone di Alessandro Antonello e Mark Van Huuksloot, ha presentato il documento progettuale per la realizzazione di un stadio moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino a 70.000 posti, da costruire nel comune di Rozzano. Un'idea di cui Giovanni Ferretti, sindaco della località a sud di Milano, ha parlato estesamente a Sky Sport: "Noi sapevamo di una trattativa tra Inter e Cabassi, ma era una cosa ufficiosa, tant'è che che è stata tenuta riservata. L'Inter ha ufficializzato una richiesta di prelazione, poi sono venuti a capire in Comune gli iter e gli step a cui andare incontro. Era già prevista una costruzione di interesse pubblico, l'Inter ha voluto la garanzia che fosse inserita la parola 'stadio'. Uno stadio necessiterà di forze dell'ordine sul territorio e strutture come lo spostamento della metropolitana a favore della città. Dalla metro all'area in cui dovrebbe sorgere lo stadio c'è una passeggiata di 7-8 minuti.

Abbiamo arterie importanti, il capolinea della metropolitana. Traffico? L'area è intasata nelle ore di punta, l'idea era spostare il casello della Milano-Genova o chiudere uno svincolo. Tempistiche? Noi abbiamo adottato il Pgt, ora ci vorranno 60 giorni perché diventi efficace. A essere ottimisti, l'inizio dei lavori è previsto per fine 2024 o inizio 2025".