Un trascorso nella Primavera dell'Inter, poi un lungo girovagare in Italia e in Europa fino a fermarsi in Israele, dove oggi milita nel Maccabi Bnei Reineh: parliamo di Lukas Spendlhofer, 29enne difensore centrale austriaco, protagonista di un'intervista per il sito Transfermarkt dove racconta quella che è stata la sua esperienza sin qui. Partendo, ovviamente, dal momento della proposta del club nerazzurro: "Per me era inimmaginabile anche solo pensare che l'Inter potesse fare un'offerta per me. A quel tempo, il mio allenatore delle giovanili dell'epoca mi aveva proposto a tutti i grandi club austriaci perché teneva molto a me. Ma sono piovuti solo rifiuti. Ricordo ancora il momento in cui l'Inter fece l'offerta concreta, perché era poco prima di Natale e quindi è stato il miglior regalo di Natale. Mio padre ha dovuto persino uscire e accendersi una sigaretta, era così eccitato. Siamo stati invitati come tutta la famiglia a vedere tutto e ci è stato permesso di soggiornare in un hotel a 5 stelle. Sono stato trattato come se fossi una stella del calcio. Tutto era così surreale per me. Io vengo da un paesino in Austria e poi vai in una metropoli come Milano: i primi giorni mi sentivo più un tifoso che un compagno di squadra. Mi guardavo a sinistra, c'era Samuel Eto'o, guardavo a destra e c'era Wesley Sneijder. Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso mi si sono improvvisamente avvicinati nello spogliatoio, mi hanno offerto il loro aiuto e mi hanno detto direttamente che avrei dovuto contattarli in caso di domande o dubbi. Questo mi ha davvero colpito".