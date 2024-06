Intervistato da Rai Sport prima di scendere in campo al Dall'Ara nell'amichevole di questa sera contro la Turchia, il ct dell'Italia, Luciano Spalletti ha risposto sul nerazzurro Nicolò Barella, rimasto in tribuna per un problemino fisico.

Come sta Barella?

"Nicolò ha un leggero affaticamento. I ritmi di allenamento sono altissimi perché è la miglior cosa per essere nella miglior condizione e non soffrire alcun veleno che ti mettono di fronte gli avversari".

