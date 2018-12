Prima della conferenza stampa al Suning Training Centre, Luciano Spalletti risponde alle domande dei tifosi inviate via Facebook, con la mediazione di InterTV:

Come ha visto la squadra in allenamento?

"La cosa fondamentale è vedere che nessuno prende le distanze da quello che è successo. Noi abbiamo uno spogliatoio di calciatori che vogliono bene all'Inter e anche in questo caso hanno reagito nella maniera giusta. Hanno fatto vedere dispiacere e amore per questi colori, questo è fondamentale".

A cosa si dovrà fare più attenzione domani?

"L'Udinese è forte, prendono talenti in giro per il mondo e hanno queste caratteristiche di giocatori forti fisicamente. Giocano abbastanza chiusi e usano la ripartenza feroce per creare controffensive, fanno la tattica della partita sulla difensiva ma con la loro velocità possono creare problemi a tutti".

Nainggolan è pronto per giocare, magari dall'inizio?

"No. Sta rientrando, facendo buoni allenamenti per mettersi al pari ma gli manca qualcosa".

Come giudica l'arrivo di Marotta?

"Non si possono dare giudizi, parlano i risultati e l'esperienza pluriennale, oltre a quella che è la capacità di stare dentro il palazzo che sposta i bottoni da usare, sia dentro lo spogliatoio a contatto coi calciatori avendo fatto la gavetta di quelli forti".