Didier Deschamps manda in panchina Marcus Thuram, ma soprattutto Antoine Griezmann per la semifinale di Euro2024 contro la Spagna, in programma fra pochi minuti a Monaco di Baviera. Il tecnico dei Bleus conferma la fiducia a Randal Kolo Muani e mette Ousmane Dembélé come ala destra, col rientro di Adrien Rabiot in mezzo. Panchina anche per Benjamin Pavard.

Ecco le formazioni di Spagna-Francia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon, Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata.

Commissario tecnico: Luis de la Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappè.

Commissario tecnico: Didier Deschamps.

