Tour de force concluso con Inter-Napoli, ultimo degli impegni cerchiati in rosso da Inzaghi prima della sosta per le Nazionali. Dopo sette complicate partite con Roma, Young Boys, Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli che hanno fruttato ai campioni d'Italia 5 vittorie e due pareggi: due su due le vittorie ottenute in Champions League e 11 i punti guadagnati in Serie A. Per questa sosta per le Nazionali sono 14 i calciatori dell'Inter convocati dalle rispettive nazionali, che saranno impegnati in incontri di Nations League, Concacaf Nations League e qualificazioni ai mondiali.

I calciatori dell'Inter che viaggeranno in Europa e nel Mondo saranno: Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi (Italia); Lautaro Martinez (Argentina); Dumfries, De Vrij (Olanda); Asllani (Albania); Thuram (Francia); Zielinski (Polonia); Calhanoglu (Turchia); Taremi (Iran); Arnautovic (Austria), Buchanan (Canada).

Di seguito tutti i convocati e i rispettivi impegni da disputare:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Belgio-Italia, giovedì 14/11 ore 20:45 - UEFA Nations League | Bruxelles

Italia-Francia, domenica 17/11 ore 20:45 - UEFA Nations League | Milano

ALBANIA

Kristjan Asllani

Albania-Repubblica Ceca, sabato 16/11 ore 20:45 - UEFA Nations League | Tirana

Albania-Ucraina, martedì 19/11 ore 20:45 - UEFA Nations League | Tirana

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Paraguay-Argentina, venerdì 15/11 ore 00:30 (14/11, 20:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Asuncion

Argentina-Perù, mercoledì 20/11 ore 01:00 (19/11, 21:00 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

AUSTRIA

Marko Arnautovic

Kazakistan-Austria, giovedì 14/11 ore 16:00 (14/11, 20:00 ora locale) - UEFA Nations League | Almaty

Austria-Slovenia, domenica 17/11 ore 18:00 – UEFA Nations League | Vienna

FRANCIA

Marcus Thuram

Francia-Israele, giovedì 14/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Saint-Denis

Italia-Francia, domenica 17/11 ore 20:45 - UEFA Nations League | Milano

IRAN

Mehdi Taremi

Corea del Nord-Iran, giovedì 14/11 ore 13:00 (14/11, 19:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Laos

Kirghizistan-Iran, martedì 19/11 ore 15:00 (19/11, 20:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bishkek

OLANDA

Stefan De Vrij, Denzel Dumfries

Olanda-Ungheria, sabato 16/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Amsterdam

Bosnia Erzegovina-Olanda, martedì 19/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Zenica

POLONIA

Piotr Zielinski

Portogallo-Polonia, venerdì 15/11 ore 20:45 (19/11, 19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Porto

Polonia-Scozia, lunedì 18/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Galles, sabato 16/11 ore 18:00 (16/11, 20:00 ora locale) – UEFA Nations League | Kayseri

Montenegro-Turchia, martedì 19/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Podgorica

CANADA

Tajon Buchanan

Suriname-Canada, sabato 16/11 ore 00:30 (15/11, 20:30 ora locale) - Concacaf Nations League | Paramaribo

Canada-Suriname, mercoledì 20/11 ore 01:30 (19/11, 19:30 ora locale) - Concacaf Nations League | Toronto

