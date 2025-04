Insieme a Simone Inzaghi si presenta nella sala conferenze dell'Allianz Arena anche il portiere Yann Sommer. Ecco le sue parole riprese dagli inviati di FcInterNews.it.

Conosci questo ambiente, qual è la cosa da guardare con più attenzione?

"Domani è molto importante per noi, loro fanno pressing alto, aggressivo, una squadra forte e per noi è importante fare la nostra partita, giocare la palla con coraggio come facciamo sempre con l'obiettivo di vincere".

A livello personale hai fatto una delle migliori partite con record di parate qui nell'agosto 2022 con il Gladbach, cosa ti dà questo stadio?

"E' bello essere qui e tornare, sono felice di giocare per l'Inter contro il Bayern e sono felice di essere all'Inter oggi".

Cosa ha lasciato a livello mentale il pareggio di Parma?

"Non siamo felici di questo pareggio, domani è una partita dura, anche contro l'Udinese abbiamo avuto dei momenti in cui era troppo semplice per gli avversari creare occasioni, siamo una squadra che difensivamente è fortissima quando abbiamo energia, teniamo le posizioni, e queste sono le cose che dovremo mettere in campo".

Cosa è importante qui al Bayern per farcela e diventare il numero uno dopo Neuer per Urbig?

"E' un grande portiere, non l'ho visto giocare tanto ma nelle ultime partite mi ha impressionato come si pone, il gioco con i piedi, cercherà di fare le cose al meglio, non so quale sarà il suo futuro ma gli auguro il meglio. Non vedo l'ora di giocare contro di lui".

Cosa è successo da quando giocava al Bayern ad oggi? Che ricordi ha?

"Era un bellissimo periodo sono stato bene, abbiamo vinto la Bundesliga, è stato un periodo bello e intenso e abbiamo avuto successo. L'obiettivo era diverso, volvamo vincere ancora altri titoli ma mi sono sentito bene qui al Bayern, anche con la famiglia, e non vedo l'ora di rivedere i colleghi".

Quale può essere il punto debole del Bayern?

"Vediamo, per noi è importante preparare bene questa partita ma il mister ha fatto una bella riunione, domani parleremo ancora. Dobbiamo fare una bella partita, con coraggio, stare compatti, tenere le distanze e dopo si vedrà che partita si farà".

FcIN - Ti sei dato una spiegazione di questa differenza tra Champions e campionato sui gol subiti? In Champions subite pochissimo, in campionato prendete gol evitabili.

"E' sempre difficile da spiegare, è nostro obiettivo far segnare difficilmente l'avversario. Normalmente ci riusciamo, in Champions un po' meglio che in stagione ma sappiamo che dobbiamo fare meglio in partita, metterci energia, parlarci, come dicevo prima tenere le posizioni e le distanze, farlo bene e dopo diventerà più difficile creare occasioni contro di noi. Ma ci sono tante partite, ogni tre giorni, è normale non essere sempre al top. Ma siamo l'Inter e dobbiamo arrivare a questo. Vogliamo sempre vincere ed arrivare fino in fondo".

Bayern e Inter hanno avuto tanti giocatori passati da entrambe, c'è un feeling particolare tra le due?

"Non saprei, entrambi i club hanno cambiato giocatori, sono top club ed è normale che prendano giocatori forti".