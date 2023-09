Migliore in campo dell'Inter all'Anoeta, grazie ad alcuni interventi che hanno permesso ai compagni di rimanere in partita per poi strappare un pari d'oro contro la Real Sociedad, Yann Sommer ha analizzato così l'1-1 all'esordio in Champions League: "E' stata una partita dura, abbiamo giocato un brutto primo tempo - le parole dello svizzero a UEFA.com -. Abbiamo commesso degli errori contro una squadra che ha preso vantaggio dal grande pressing che ha fatto. Alla fine dei conti possiamo essere molto contenti per il punto conquistato".

Cosa significa questo pareggio?

"Non abbiamo mai mollato in una partita brutta. Anche le squadre forti possono avere giornate negative, l'importante è portare a casa qualcosa. Loro hanno avuto tante occasioni, noi due e abbiamo segnato un gol: siamo stati efficaci".