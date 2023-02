La speranza di Chris Smalling è di rimanere ancora alla Roma. Questa l'ammissione del difensore inglese, corteggiato dall'Inter in caso di svincolo per la prossima annata: "Se rimarò qui? Sono molto fiducioso - dice l'ex United a Sky Sport -. Ora sono concentrato sulla partita e sugli obiettivi di questa stagione. Ho un’opzione per rinnovare per un anno, ma spero di rimanere per più stagioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!