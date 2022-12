In attesa di capire se Milan Skriniar accetterà la proposta di rinnovo dell'Inter, da Parigi arriva una frenata, almeno per gennaio. L'allenatore Christophe Galtier, oggi in conferenza, ha risposto a una domanda diretta sul possibile arrivo di un nuovo difensore: "Abbiamo El Chadaille che ha un potenziale enorme, riponiamo in lui grande fiducia. L'arrivo di un nuovo difensore gli ostruirebbe lo spazio". Per giugno ovviamente la situazione potrebbe cambiare, ma intanto è chiaro come un eventuale trasferimento dello slovacco alla riapertura del mercato non sia in preventivo né a Milano né a Parigi.