Ultima giornata di amichevoli per le Nazionali che non saranno impegnate nei Mondiali di Qatar 2022. Tra i nerazzurri impegnati nella giornata di domenica il primo a scendere in campo è stato Milan Skriniar con la sua Slovacchia. Il difensore, schierato titolare nell'amichevole giocata a Bratislava dalla sua Nazionale contro il Cile, ha disputato tutti i 90 minuti del match. La partita tra Slovacchia e Cile si è conclusa con un pareggio per 0-0.

In serata spazio all'Italia, impegnata a Vienna contro l'Austria.