Dopo la risposta positiva alla convocazione in Nazionale, Milan Skriniar raggiungerà la Slovacchia senza però aggregarsi al gruppo di Francesco Calzona. Il difensore centrale nerazzurro partirà per la terra natia rispondendo alla convocazione per rispettare quanto detta il regolamento ma con ogni probabilità farà rientro a Milano, come successo quest'oggi a Federico Dimarco, immediatamente dopo le visite mediche che certificheranno l'effettiva indisponibilità. Probabilmente lo slovacco farà rientro nel capoluogo lombardo per proseguire le cure già mercoledì.