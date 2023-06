Dopo l'Olanda, sfuma anche per l'Italia il sogno Nations League: in finale dopo la Croazia ci va la Spagna. Gli azzurri subiscono gol immediatamente in avvio gara con Pino che al terzo giro d’orologio approfitta di un’ingenuità della difesa e porta in vantaggio gli iberici. La reazione dell’Italia arriva otto minuti più tardi con Ciro Immobile dagli undici metri mandato sul dischetto da Le Normand per fallo di mano. Dieci minuti più tardi Frattesi mette in rete il gol del raddoppio ma è in posizione di offside e il VAR rimette il risultato in equilibrio. A due minuti da triplice fischio e supplementari, Joselu insacca alle spalle di Donnarumma al termine di un’azione carambolata che manda l’Italia fuori dalla competizione e la Roja in finale. Novanta minuti più recupero di gioco per Nicolò Barella e Francesco Acerbi; partiti dalla panchina e subentrati entrambi al 46esimo invece Federico Dimarco e Matteo Darmian.

