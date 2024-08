In vista della terza giornata di Serie A Tim Enilive, la Figc rende note le designazioni arbitrali che dirigeranno le gare in programma tra il 30 agosto e l'1 settembre. Di seguito nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare. Inter-Atalanta, in programma per Venerdì 30 agosto alle ore 20.45 sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dalla coppia Imperiale-Colarossi; Sacchi sarà il quarto uomo, al VAR ci sarà Valerio Marini, all'AVAR Simone Sozza.

VENEZIA – TORINO Venerdì 30/08 h.18.30

MARCENARO

PERROTTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: SOZZA

INTER – ATALANTA Venerdì 30/08 h.20.45

MARCHETTI

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 31/08 h.18.30

MARINELLI

VECCHI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

LECCE – CAGLIARI Sabato 31/08 h.18.30

FABBRI

CECCONI – BAHRI

IV: MONALDI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

LAZIO – MILAN Sabato 31/08 h.20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SOZZA

NAPOLI – PARMA Sabato 31/08 h.20.45

TREMOLADA

BRESMES – ZINGARELLI

IV: LA PENNA

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

FIORENTINA – MONZA Domenica 01/09 h. 18.30

COLOMBO

BERTI – MOKHTAR

IV: ZUFFERLI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

GENOA – H. VERONA Domenica 01/09 h. 18.30

AYROLDI

GIALLATINI – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

JUVENTUS – ROMA Domenica 01/09 h. 20.45

GUIDA

CARBONE – PERETTI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

UDINESE – COMO Domenica 01/09 h. 20.45

PRONTERA

BACCINI – ROSSI C.

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: CHIFFI

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!