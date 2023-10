Conclusa la parentesi nazionali, torna il campionato con le partite della nona giornata del girone di andata. Per Torino-Inter, gara in programma sabato 21 ottobre alle 18, è stato designato Matteo Marchetti, arbitro di Ostia Lido, che sarà assistito da Liberti e Perrotti con Rapuano quarto uomo. In sala VAR ci sarà Pierluigi Nasca, coadiuvato da Paganessi. Per il big match Milan-Juventus è stato invece scelto Maurizio Mariani di Aprilia.

Ecco il quadro completo:

H. VERONA – NAPOLI Sabato 21/10 h.15.00

ABISSO

MONDIN – MARGANI

IV: SOZZA

VAR: AURELIANO

AVAR: VALERI

TORINO – INTER Sabato 21/10 h.18.00

MARCHETTI

LIBERTI – PERROTTI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – LAZIO Sabato 21/10 h.20.45

DI BELLO

BOTTEGONI – MASSARA

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MUTO

ROMA – MONZA h.12.30

AYROLDI

ROSSI L. – RICCI

IV: GIUA

VAR: DI MARTINO

AVAR: GARIGLIO

BOLOGNA – FROSINONE h. 15.00

DOVERI

D’ASCANIO – NIEDDA

IV: PAIRETTO

VAR: VALERI

AVAR: MERAVIGLIA

SALERNITANA – CAGLIARI h. 15.00

CHIFFI

TOLFO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: MARINI

AVAR: SERRA

ATALANTA – GENOA h. 18.00

MARINELLI

GALETTO – MOKHTAR

IV: MANGANIELLO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PATERNA

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

COLAROSSI – LO CICERO

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – LECCE Lunedì 23/10 h. 18.30

TREMOLADA

BINDONI – TEGONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

FIORENTINA – EMPOLI Lunedì 23/10 h. 20.45

DIONISI

DEL GIOVANE – POLITI

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: MANGANIELLO

