Non sta più nella pelle la Croazia e ovviamente non sta più nella pelle dalla gioia Marcelo Brozovic per il raggiungimento della terza semifinale nella storia della Croazia ai Mondiali, ottenuta dopo aver superato il Brasile ai calci di rigore. Sul proprio profilo Instagram, Epic Brozo urla: "Semifinale" e posta una foto dell'intero gruppo festante dei Vatreni.