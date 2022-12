Multa per Edin Dzeko e per l'Inter dopo lo scontro dialettico del bosniaco con i tifosi della Juventus nella partita dello scorso 6 novembre. Ammenda da 5mila euro per l'attaccante e di 5mila euro anche per il club (responsabilità oggettiva), come comunica la FIGC: violato l’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria".

LA nota ufficiale:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Edin DZEKO, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

- EDIN DZEKO calciatore professionista tesserato per la società FC Internazionale Milano S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara JUVENTUS vs INTER disputata in data 06.11.22 e valida per la 13^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria;

- F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato all’epoca dei fatti Sig. Edin DZEKO;