Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, spiega nel post-partita della vittoria col Canada la decisione di utilizzare Julian Alvarez lasciando fuori Lautaro Martinez. "Cerchiamo equilibrio, ne abbiamo bisogno. A chi non piacerebbe vederli entrambi, insieme a Messi e Di Maria? E difendo io... Questa è la realtà e loro lo capiscono per primi. Dispiace perché sono attaccanti di primo livello, ma se avete una soluzione seria ditemelo. So che sarà così per tutta la Copa America. Speriamo fino alla finale: se non succede nulla di particolare, sarà la vostra domanda in tutte le conferenze stampa", dice il ct.