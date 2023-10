Dopo la vittoria contro il Paraguay, l'Argentina s'appresta ad affrontare il Perù. Durante la conferenza odierna del ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni risponde su Lautaro Martinez, esprimendo in suo favore parole al miele, e sull'eventualità di vederlo giocare insieme a Julián Álvarez: "Lautaro è il secondo marcatore dopo Leo. Non siamo preoccupati. Lautaro è uno dei nostri giocatori migliori e lo vogliamo. Non ho nemmeno parlato di questo problema con lui. Non siamo preoccupati, non so se lo sia lui, ma immagino di no, l'altro giorno ha fatto una partita spettacolare e non c'è molto altro da dire".

Su Messi e le eventuali combinazioni tattiche con Lauti e Julián Álvarez:

"Leo sta bene, si sta allenando. Domani prenderemo la decisione. Se sta bene giocherà, che è quello che tutti noi vogliamo. Queste sono decisioni che dipendono dalle partite. Oggi stiamo bene così e forse non avremmo bisogno di rompere gli equilibri, ma siamo aperti a tutto a seconda della gara".

