C'è grande movimento attorno a Martín Satriano, attaccante di proprietà dell'Inter classe 2001, che in questa stagione ha contribuito alla qualificazione in Champions League del Brest mettendo a referto 4 gol e 4 assist in 33 presenze in Ligue 1. Dopo l'interessamento di Betis Siviglia e Valencia, ora Matteo Moretto svela che per l'uruguaiano si è fatto vivo anche anche lo Stoccarda, che nelle ultime ore ha avuto un contatto esplorativo con i nerazzurri.