Davide Santon, l'ex bambino dell'Inter da definizione di José Mourinho, ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. "Sono costretto a smettere di giocare - racconta a Tuttomercatoweb.com -. Non per non aver avuto offerte, non per altro, ma perché il mio corpo, con tanti infortuni avuti in passato, non ce la fa più. Sono costretto a farlo. Non voglio, ma devo".

Una scelta dolorosa, quella di Santon: "Ho sofferto i primi mesi - confessa -. Ho avuto tempo di pensarci, di riflettere. Quando ero fuori rosa a Roma, ho avuto un primo periodo dove ho sofferto: non mi aspettavo questo finale di carriera. Volevo giocare, divertirmi, purtroppo ho avuto tutto subito ed è andato a scalare. Però bisogna accettare: ho pensato tanto, ho la famiglia, due bambine, ora mi dedico a quello e poi vedrò se restare nel calcio o in un altro ambito".

Ora è tempo di guardarsi alle spalle per Santon, in particolar modo volgendo lo sguardo a una parentesi particolare della sua carriera: "Il primo periodo all'Inter è stato il più bello, quando vincemmo tutto. Ho avuto stop, infortuni, ma è stato bellissimo: ero così giovane e non mi rendevo conto che stavamo scrivendo la storia. Abbiamo perso solo la Supercoppa Europea, è stato il momento più bello. Ero con dei campioni straordinari nello spogliatoio".