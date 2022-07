Allenamento con il resto della squadra per Alexis Sanchez, che dopo aver saltato l'amichevole di ieri contro il Monaco suda ad Appiano e manda un messaggio sui social. Il cileno, al centro delle voci di mercato che lo vogliono lontano dall'Inter nelle prossime settimane, negli ultimi minuti si è lasciato andare ad un frase criptica in attesa di conoscere il suo futuro: "Niente è reale se non credi in quello che sei", si legge nell'ultimo post Instagram.