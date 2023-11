È stata rinviata l’udienza prevista per oggi al TAR della Lombardia sul ricorso contro il vincolo su San Siro: lo apprende Calcio e Finanza. Non ha quindi avuto luogo il primo atto della discussione sulla richiesta presentata dal Comune di Milano, per cui hanno richiesto accesso agli atti anche Inter e Milan, contro la decisione della Soprintendenza Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano di porre un vincolo storico sul secondo anello dello stadio San Siro. Una decisione che, di fatto, vieterebbe la demolizione integrale dello stadio come avevano richiesto Inter e Milan nel progetto del nuovo stadio.

L'udienza è slittata in quanto la sezione del TAR designata ritiene che il ricorso sia di competenza di un’altra sezione: la decisione sarà del presidente del tribunale, che poi fisserà presto una nuova udienza che potrebbe andare in scena nei primi giorni di dicembre. Inoltre, dovrà essere dato un nuovo termine per replicare per iscritto all’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!