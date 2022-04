Nuovo intervento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla questione del nuovo stadio di Inter e Milan. "Non c'è alcuna evoluzione, vorrei smettere di parlare e fare i fatti - ha detto a Rho-Fiera alla partenza del convoglio umanitario per la Fiera di Varsavia -. Sono convinto che lo stadio si debba fare nel rispetto delle regole. Il dibattito pubblico non lo invento io, è qualcosa che c'è, che possa piacere o meno. Non credo ci sia mai stata una mia parola che abbia portato a pensare che non vogliamo fare lo stadio. Detto ciò ognuno fa le considerazioni che vuole, se le squadre ritengono di voler guardare ad altre opzioni sono liberissime, ma noi siamo avanti. Stiamo lanciando una gara veloce per identificare il coordinatore del dibattito pubblico per cui non ci fermiamo. Non abbiamo esitazioni. Se ho sentito le squadre? In maniera informale, dopodiché se metto lì tutte le polemiche o presunte polemiche sullo stadio dall'inizio della questione ci possiamo fare un libro di mille pagine. Una vittoria sulla Juve? Sarebbe una gran bella soddisfazione".