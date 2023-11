Ieri il Consiglio comunale di Milano ha approvato una mozione che chiede alle squadre, Inter e Milan, di rimanere in città per la realizzazione del nuovo stadio. "A questo punto lo faremo, convocheremo le squadre - ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine di una conferenza stampa, come riporta l'ANSA -. Continuo a ribadire che a mio giudizio è un errore andare fuori da Milano" per problemi di gestione.

Parlando del progetto dell'Inter a Rozzano ha spiegato che "non metto in dubbio che l'Inter possa essere avanti - ha concluso -, ma non ne so niente. Nessuno è venuto da me a presentare il progetto di Rozzano".

