Ci sarà un impegno anche per Henrikh Mkhitaryan durante la sosta per le Nazionali. Il tutto esula però dagli impegni ufficiali: il centrocampista dell'Inter, infatti, è stato invitato a Dortmund alla partita d'addio al calcio di Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski, suoi ex compagni nel BVB, in programma sabato 7 settembre alle ore 17:00 al Signal Iduna Park.