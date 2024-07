"Su richiesta della Lega di Serie A, il Consiglio ha approvato la richiesta di deroga sull’orario di deposito delle liste (‘tetto alle rose’) per adeguarla alla chiusura della finestra di trasferimento prevista per il 30 agosto alle ore 23.59.59: per le gare del 30 agosto pv posticipo del termine fino alle 24.00 del 29 agosto 2024; per le gare del 31 agosto pv posticipo del termine fino alle 10.00 del 31 agosto 2024; per le gare dell’1° settembre pv posticipo del termine fino alle 24.00 del 31 agosto 2024". È quanto si legge nel comunicato diramato dalla FIGC dopo il Consiglio federale andato in scena oggi a Roma.

Tradotto l'Inter, che sfiderà l'Atalanta in anticipo venerdì 30 agosto nella terza giornata di campionato, consegnerà le liste entro la mezzanotte del 29 agosto, dunque a mercato ancora aperto.

