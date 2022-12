Il quotidiano spagnolo Marca ha intervistato Ronaldo raccogliendo un suo parere su questi Mondiali in Qatar giunti ormai alle battute conclusive. Dopo aver eletto Kylian Mbappé come suo personale MVP del torneo, il Fenomeno si sofferma sull'Argentina: "Meritiamo tutti il ​​Mondiale, ma poi lo vinci sul campo. L'Argentina non gioca benissimo, ma ha tanta voglia, corre tanto, ci mette tanto cuore... E poi hanno Lionel Messi che è decisivo nella parte finale. Argentina campione del mondo? Sarò onesto. Non posso dire che vincerà l'Argentina, sarebbe una bugia. Vorrei che vincesse il Marocco, ma penso che non riuscirà a battere la Francia. La sua avventura è meravigliosa".