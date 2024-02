È ancora il rinnovo di Lautaro Martinez l'argomento più discusso in casa Inter nonostante le parole di distensione e tranquillità espresse da Ausilio nella giornata di ieri (LEGGI QUI). A chiarire ulteriormente la situazione legata al rinnovo del Toro è Fabrizio Romano, intervenuto in live sul suo canale Kick. "Io credo che si stia parlando troppo sotto tutti i punti di vista. È anche corretto farlo, ma Lautaro Martinez non è in scadenza tra sei mesi o un anno, ma nel 2026. Probabilmente si è parlato troppo presto, si è parlato come se si fosse in via di firme a quando non era proprio così, si sta continuando a lavorare come ha detto ieri Ausilio per arrivare alla firma quanto prima e per risolvere le differenze che ci sono. Anche il giocatore è stato chiaro, l’ottimismo rimane per il giocatore come per l’Inter, si va in quella direzione. Aspettiamo che si limino i dettagli".

Su Barella:

"Ieri Ausilio ha confermato anche la possibilità di rinnovo di Nicolò Barella, ci vorrà un po’ di pazienza perché bisogna fare valutazioni su tanti punti di vista per rinnovare due giocatori così e prendere dei parametri zero come Zielinski e Taremi, ma si continua a lavorare con ottimismo. Giocare il Mondiale per club, così come la nuova Champions con più partite è anche un passaggio importante, perché c’è bisogno di avere una rosa più ampia come ha spiegato anche Marotta".

Su Taremi:

"Si legge molto in giro, personalmente continuo a sapere di un contratto di due anni più uno di opzione, e a livello di costi sarà molto simile al contratto di Sanchez. Quindi a giugno fuori Sanchez, dentro Taremi, sono due giocatori diversi ma copriranno la stessa casella a livello di costi. Poi ci sarà da vedere il discorso Carboni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!