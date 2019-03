"Maurito è sempre a terra,, convinto che l'Inter gli abbia tolto la fascia per preparare la piazza alla cessione e coprire le divergenze tra Spalletti e dirigenza sul suo rinnovo". Questo quanto riferisce oggi Repubblica sul caos Icardi, ancora in primo piano in casa Inter. "Icardi per proseguire con le terapie potrebbe presentare l'esito di una visita di controllo effettuata a ottobre a Barcellona - si legge- . A quel punto l'Inter valuterà se adottare misure disciplinari. Terreno scivoloso che presta il fianco a contenziosi legali da evitare, visto che la priorità è frenare la caduta del valore del calciatore". E, per sostituire Icardi, si fa largo l'idea che porta a Romelu Lukaku, magari con Ivan Perisic più soldi al Manchester United.