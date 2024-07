Continuano ad arrivare notizie sul fronte Robert Renan dal Brasile: il portale GZH ha ripreso le voci provenienti dall'Italia in merito alla volontà dell'Inter di strappare il giocatore allo Zenit San Pietroburgo e ha chiesto un commento all'entourage del difensore al momento in prestito all'Internacional de Porto Alegre, che non ha smentito la notizia.

Robert Renan continua nel frattrempo a lavorare normalmente. Ha già messo insieme 27 partite e due assist con la maglia del Colorado, e oltretutto con Eduardo Coudet si è misurato come terzino sinistro, ruolo che aveva già ricoperto nelle giovanili del Corinthians.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!