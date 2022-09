Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, dopo la vittoria col Cittadella ha commentato la prestazione del giovane Fabbian arrivato in prestito dall'Inter: "Da quando è qui è migliorato di allenamento in allenamento. In questo momento sta fiorendo, adesso sta a noi essere bravi a gestirlo e farlo stare sereno. Lui, così come gli altri ragazzi del gruppo, hanno umiltà e questo è importante, devono solo continuare così".