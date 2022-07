Dall'esordio nel 2011 al bacio alla coppa dello scudetto 2020-21, passando per il gol da figurine Panini contro l'Empoli in Coppa Italia di gennaio. Andrea Ranocchia ha scelto queste e altre istantanee per riassumere undici anni di Inter, corredandole con quattro messaggi scritti col cuore: "Grazie a tutti i miei compagni che in questi 11 anni mi hanno fatto migliorare come uomo e calciatore e li hanno resi indimenticabili - ha scritto su Twitter -. Grazie a tutti gli allenatori e ai loro staff. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e che lavorano in questa società meravigliosa. Grazie ai tifosi in Italia e in giro per il mondo che mi hanno dimostrato affetto e vicinanza. Grazie ai ragazzi della Curva Nord che sempre mi hanno sostenuto. Grazie alla società che mi ha dimostrato fiducia in tutti i momenti. Grazie al Presidente Moratti e alla sua famiglia per avermi portato all'Inter. Grazie a Steven Zhang per avermi dato la possibilità di vincere uno scudetto e altri trofei con questi colori. Grazie alla mia famiglia Giulia, Lorenzo e Adele Luna perché senza di loro sarebbe stata un'altra storia. Grazie Inter! È stato un bel cammino! Vi voglio bene!".