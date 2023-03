Dal ritiro della Nazionale rumena, Ionut Radu ha parlato ai microfoni della tv ufficiale della Federcalcio locale parlando del suo impatto con l'Auxerre, club nel quale si è trasferito a gennaio: "Mi sono ambientato molto velocemente, sono contento degli ultimi risultati con la squadra e di quelli personali; spero di continuare così. Mi sto allenando davvero bene e questo è tutto ciò che conta professionalmente. Il modo di giocare in Italia e in Francia non è molto diverso, ma si dà più peso alla fisicità, loro sono molto forti, tanti duelli, da questo punto di vista è più fisico rispetto al campionato italiano. Gli Europei? Sinceramente vedo il gruppo molto accessibile, dobbiamo guardare chi abbiamo davanti, concentrarci sul lavoro che dobbiamo fare giorno per giorno e farci trovare pronti il ​​giorno della partita. Se saremo preparati e motivati ​​al 100%, otterremo sicuramente i risultati sperati".