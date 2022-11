Da amico a nemico sportivo nel giro di qualche settimana. E' quanto potrebbe succedere nella cornice di Qatar 2022 a Denzel Dumfries con la sua Olanda, possibile avversaria nella fase ad eliminazione diretta dell'Argentina dei compagni di squadra Lautaro Martinez e Joaquin Correa. "Quei due ragazzi prendono molto sul serio l'Olanda, te lo posso assicurare - ha detto ridendo il laterale dell'Inter nel corso di un'intervista ad Algemeen Dagblad -. Abbiamo una buona squadra. Con loro ho parlato di come potrebbe andare il torneo, quindi anche al fatto che potremmo sfidarci ai quarti di finale, con i compagni di squadra funziona così. Tra poco più di un mese potremmo tenere la Coppa del Mondo in mano, ovviamente è molto strano. Non dico che siamo già campioni, certamente no, ma che le cose stanno andando velocemente in una stagione strana. Penso che Van Gaal sia stato molto chiaro sulle nostre possibilità di vittoria, noi vogliamo dimostrare (che ha ragione, ndr)".