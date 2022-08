Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, si aspetta altri tre acquisti da qui alla fine della sessione di mercato estiva: un difensore centrale (nel mirino anche l'interista Skriniar), un centrocampista e un attaccante. Un argomento caldo che l'ex Lille ha toccato in conferenza stampa, non senza manifestare il suo fastidio per alcune situazioni che non si sbloccano: "Perché mi chiedete se ho notizie da Antero? Voglio fare una precisazione: le decisioni sono prese dal presidente (Al Khelaifi, ndr), da Luis Campos e da me in relazione alla forza lavoro, fin dall'inizio abbiamo operato così - le sue parole -. Abbiamo individuato rapidamente le esigenze, in relazione a un nuovo sistema e a un programma molto fitto dal 28 agosto al 13 novembre. Abbiamo individuato i giocatori che potrebbero rappresentare un valore aggiunto, poi c'è la realtà del mercato, l'aspetto economico e commerciale; abbiamo tanti giocatori sotto contratto. E il club si affida ad Antero per la sua capacità di poter vendere o prestare i nostri giocatori a club diversi. Con il presidente e Luis parlo ogni tre giorni della nostra rosa, ma c'è sempre un divario tra l'aspetto economico e quello sportivo. Andiamo di fretta. Tra una settimana, continueremo a giocare ogni tre i giorni con partite molto importanti. Non si deve pensare che sia facile integrare un giocatore, il fatto che non arrivino giocatori ci penalizza sul piano sportivo".

