Seconda classificata in regular season, quindi qualificata alle semifinali scudetto, l'Inter Primavera di Cristian Chivu è stata la squadra più decorata ai 'Best awards' organizzati da Sportitalia, la tv che trasmette in esclusiva le partite del campionato Under 19. Cesare Casadei e William Rovida si sono aggiudicati rispettivamente il premio di miglior centrocampista e portiere, mentre Valentin Carboni è stato incoronato come calciatore rivelazione dell’anno. Riconoscimento, infine, anche per Roberto Samaden, che si è distinto tra i responsabili del Settore giovanile.