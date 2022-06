La possibile cessione di Alessandro Bastoni non va proprio giù ai tifosi dell'Inter. Dopo le insistenti voci sul Tottenham e le parole dell'agente Tullio Tinti, l'ennesima dimostrazione di affetto del mondo nerazzurro per il difensore arriva da Instagram, dove il post di Basto dedicato alla Nazionale ("Ripartiamo uniti da questa serata") è stato preso d'assalto da commenti di marchio interista: dall'hashtag #Bastoniresta fino ad arrivare ai messaggi diretti come "Non andartene dall'Inter, Ale" o "Basto resta con noi" e a quelli più particolari come "Basto incatenati ad Appiano".