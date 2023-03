Molti spigoli, qualche occasione qui e là, poco spettacolo. Porto e Inter sentono sin qui l'importanza della posta in palio e si fanno attanagliare dalla tensione e commettono parecchi errori. Sono i padroni di casa, legittimamente per via del risultato dell'andata, a spingersi maggiormente in avanti e a creare le occasioni principali, ma per André Onana non è stato un primo tempo da interventi miracolosi; sull'occasione potenzialmente più pericolosa, è bravissimo Federico Dimarco a immolarsi su Evanilson. L'Inter si fa vedere a sprazzi, ha un paio di buone chance con Edin Dzeko prima e con Lautaro Martinez sul finire del primo tempo, ma a volte va in affanno sulle iniziative avversarie. Da segnalare la prova negativa dell'arbitro Szymon Marciniak: troppo lassismo, alcune decisioni alquanto opinabili: falli clamorosi non fischiati o visti in senso contrario, un calcio d'angolo regalati al Porto, forse almeno un paio di cartellini risparmiati ai lusitani.